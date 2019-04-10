〈台北都會〉松山社大生 用文史導覽守護基隆河

2019-04-10

〔記者蔡思培／台北報導〕目前台北市共有十九支水環境巡守隊，守護淡水河、基隆河等河岸。台北更有一支特別的「基隆河錫口水巡守隊」，成員多來自於松山社區大學，成員會主動發掘並學習基隆河周邊故事，透過文史導覽活動將民眾帶進基隆河畔，啟發愛護河川之意識，榮獲環保署評定為「優良級水環境巡守隊」。

基隆河錫口水巡守隊隊長林聰益指出，巡守隊每星期都會巡守、不定點進行水質檢測，若發現汙染就直接通知環保局。巡守隊除配合國小、國中或企業進行淨灘，也會對轄區內的宮廟、教會進行文史介紹，讓民眾了解土地與人文。

林聰益也提到，松山社區大學設有環境保護相關課程，他就是在參加社大課程後，發現對環保有興趣，因此加入巡守隊。他笑稱自己是退休後補修台灣的歷史與地理，結果越探索越發現，基隆河其實很迷人。

台北市環保局表示，基隆河錫口水巡守隊在二○一八年度於基隆河麥帥二橋高灘地建構人工濕地，積極推廣並落實水環境教育，該巡守隊會主動發掘並學習基隆河周邊的故事，再透過文史導覽活動將民眾帶進基隆河畔，啟發愛護河川之意識。

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