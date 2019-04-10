〈台北都會〉公車上問柯挨罰 陳峻涵揚言拒不到案

2019-04-10

違反社維法裁罰拘役一天

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣國辦公室主任陳峻涵去年八月因為在公車上質問柯文哲多個議題，遭到隨扈以社會秩序維護法逮捕，最後法院裁罰拘役一天，讓陳不滿認為就是柯下令逮捕。台灣國等獨派團體昨在台北市政府門口召開記者會抗議，揚言拒不到案，還象徵性撕毀放大版的執行通知單。對此，北市府表示，尊重表達意見自由，一切依法行政。

陳質疑作業延宕根本報復

陳峻涵、台灣國創辦人王獻極等獨派團體約十五人，昨上午準備汽油桶等道具，在北市府門口召開「美視柯痞為『厭惡者』 柯讓峻涵成『階下囚』」記者會。陳峻涵質疑，去年十月十五日裁定拘留一日，卻遲至今年的四月九日才發出執行通知單，如此延宕作業，根本就是報復行為。

他提及，柯文哲三月下旬訪美九天，該辦公室發起如影隨形活動，不但在飛機上意外獲得仗義執言，甚至疑似美方員警跟監，「這難道是柯式的白色恐怖嗎？」陳峻涵表示，雖然和如影隨形活動有無關聯無從得知，但柯若因此心生報復也是意料中事。王獻極批評，柯文哲不但在台灣妨害言論自由，公車對話就捉人判拘留，丟臉丟到美國，嚴重侵害人權。

市府︰一切依法行政

台北市政府發言人劉奕霆表示，北市府尊重民眾有表達意見之自由，因此不會有侵害人權與言論自由的情事，一切依法行政。

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