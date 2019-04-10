〈台北都會〉板橋縣民大道 加強取締違停

2019-04-10

〔記者賴筱桐／新北報導〕為打通交通瓶頸，新北市交通順暢小組首波鎖定板橋縣民大道整頓交通，調整尖峰時段沿線路口的綠燈秒數，紓解車流，警方派員在路口指揮疏導，並加強取締凱撒大飯店前的違停遊覽車，並巡查捷運工地圍籬退縮，目前環狀線主要橋墩圍籬已全數撤離。

交通順暢小組指出，縣民大道與民生路口在下午尖峰時段，南下往板橋方向車流量龐大，經常造成壅塞，甚至回堵到華翠大橋；交通局除增加尖峰時段往板橋方向的綠燈秒數，並派員警疏導，加速下橋車流，同時調整縣民大道沿線路口的綠燈秒數，在尖峰時段設定為一百秒連鎖，有效提高車流效率。

另外，交通局將調整縣民大道右轉漢生東路及漢生東路右轉中山路的行人號誌秒數，減少人車交織造成壅塞，預計四月十二日完成。

交通順暢小組表示，凱撒大飯店前常有遊覽車違停，遭民眾檢舉，警察局已加強取締，交通局查核捷運施工圍籬占用道路，目前捷運環狀線主要橋墩圍籬已全數撤離，僅剩縣民大道、板新路口及縣民大道、新站路口的人行道復舊工程在施工，將列為稽查重點。

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