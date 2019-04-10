〈台北都會〉《新北》樹林大棟山 賞櫻步道變垃圾堆

2019-04-10

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區大棟山種植許多櫻花、楓香，是民眾健行、賞櫻的好去處，但山坡地卻有滿坑滿谷的垃圾，由於抓不到棄置者，私有地地主因此架設鐵絲網或鐵皮防堵；市議員廖宜琨表示，民眾反映向市府投訴卻不了了之，批評市府沒有作為，要求環保局加強巡查。

新北市環保局簡任技正、發言人孫忠偉表示，已協調公所及里長、志工展開清理、復原工作，預定四月十一日起以機具吊掛清理。

抓不到偷倒者 地主架鐵絲網防堵

從樹林區東和街行經民和街上大棟山，整排的楓香和櫻花，吸引許多民眾前來踏青、賞花，但當地居民批評說，多處山谷發現廢棄家具、袋裝的垃圾，當地的橫坑溪也遭人亂丟垃圾，因為很難抓到亂丟垃圾者，地主收到限期清理垃圾的公文後，只得自力救濟加裝鐵絲網、鐵皮防堵，諷刺的是，市府將這條山徑列為推薦的單車道，但附近的山谷都變成「垃圾谷」。

環保局：查緝有難度 將加強巡檢

廖宜琨接獲投訴後前往了解，確實有許多垃圾棄置在山谷中，他懷疑是不肖業者所為，要求環保局拿出魄力加強稽查，並考量是否加設防護網。

孫忠偉坦言說，環保局在現場設立告示牌並架設監視器，但山區偏僻、光線不足，有夜視功能的監視器也不易拍到清晰影像，查緝有難度，會持續派員加強巡檢；他並說，因為地處邊坡，清理的危險度高，預定四月十一日起委請專業廠商以機具吊掛進行清理，至於架設鐵絲網等防護網，因為會破壞景觀，因此不考慮搭建。

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