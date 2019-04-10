〈北部〉宜蘭彩虹籃球場 三對三開戰啟用

2019-04-10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭河濱公園運動場完成整建，宜蘭市公所預訂十三日舉辦「三對三籃球賽」，以及三分球大賽、罰球競技等活動，要為剛完工的「彩虹籃球場」宣傳。

宜蘭河濱公園相關設施使用逾二十年，運動場地鋪面損壞，籃球架也腐蝕生鏽有安全疑慮；市公所去年向體育署爭取一千七百萬元，改善籃球場球架以及新增照明設備等，還將地板鋪面設計成「彩虹版」，讓運動場煥然一新。

配合「彩虹球場」啟用，宜蘭市公所、市民代表會及宜蘭市體育會合辦「宜蘭熊讚 三對三籃球賽」，分為國、高中男女組、社會男女組、老馬組等，報名贈送鋁製運動水壺。另外，還規劃了三分球大賽、罰球競技等活動，預計十三日在河濱公園「開戰」。

市長江聰淵指出，宜蘭河濱公園整建後，提供足球場、槌球場、極限運動等更多元的運動休閒設施，希望成為宜蘭市的休閒新亮點。

市公所表示，籃球賽除高中男子、社會男子報名隊數為卅二隊及四十八隊，其餘組別均為十六隊，每隊以四人為限，活動免報名費，但需繳交三百元保證金，賽後可辦理退費，民眾可上https://goo.gl/forms/emguxCdFL1fpXKZO2報名。

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