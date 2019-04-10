〈北部〉苗縣拚戒菸 祭117獎、40萬獎金

2019-04-10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕根據調查，苗栗縣成人吸菸率高於全國，青少年吸菸比率則已趨緩下降，苗栗縣政府衛生局為鼓勵吸菸者戒菸，昨舉行「拒絕菸誘惑 一戒解千愁」戒菸活動記者會，祭出一百一十七個獎項，總獎金四十萬元，戒菸成功的苗栗縣長徐耀昌認為戒菸時決心及意志力最重要，盼吸菸者能戒菸成功保家庭幸福及健康。

衛生局長張蕊仙指出，依據衛福部國民健康署調查，苗縣青少年吸菸率為四﹒三％低於全國平均值五﹒四％，但去年成年人吸菸率十七﹒八％，高於全國十三％，衛生局除持續輔導醫療院所、藥局提供多元戒菸服務，也宣導抽菸會提高心血管和肺癌的罹患率，鼓勵有吸菸民眾快戒菸。

衛生局昨在苗縣府大廳召開記者會宣布活動開跑，縣長徐耀昌等人一起戴上拳擊手套打擊道具菸品，宣示打擊菸害的決心，同時也邀請幼兒演出拒菸舞蹈（見圖，記者張勳騰攝），鼓勵民眾一起為自己、為家人及小孩的健康戒菸。

衛生局為提升吸菸者戒菸的動機及成功戒菸，今年推出的活動改採線上報名，凡於六個月內就診且成功戒菸者可參加重獲新生獎抽獎，共三十個名額，頭獎可獲得商品禮券三萬元；另外還有響應戒菸參加獎、我是戒菸天使獎，都有機會抽中商品禮券。

這項活動即日起至十一月三十日止，想戒菸的民眾只要攜帶健保卡，前往縣內八十七家門診戒菸合約醫療院所掛號就診，並請醫事人員協助上網登入報名，就可以參加十二月中旬舉辦的抽獎活動。相關訊息可上（https://www.108miaoliquitsmoking.com/）。

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