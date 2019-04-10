〈北部〉竹市6場健走 首場週六舉行

2019-04-10

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市衛生局提倡動態生活，四月到六月辦理六場次「揪你健走GO健康」活動，邀集民眾走遍十八尖山、高峰植物園、南寮貝殼公園等景點，培養運動習慣。

衛生局副局長楊清媚說，衛生局共規劃六條健走路線，包括十八尖山、高峰植物園、景觀大道步道、竹香北路步道、南寮貝殼公園、槺榔健走步道等，還推出集點送好禮活動，每參加一場健走可集一點，集滿兩點即可兌換禮物與抽獎券一張，七月將抽出千元禮券。

楊清媚說，「揪你健走GO健康」首場於本週六（十三日）舉行，起點在十八尖山的自來水公司旁停車場，沿途可欣賞盛開的杜鵑花、茶梅、南美朱槿等，還可達到每日運動量。

衛生局長吳昭軍說，據國民健康署資料，竹市去年十八歲以上成人運動盛行率達七十三．七％，高於全國的七十．六％。

吳昭軍說，健走被世界衛生組織稱為最完美的運動，因為沒有年齡限制，還能隨時隨地進行。

健走時只要穿著輕便服裝與運動鞋，記得「抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前行」口訣，將健走融入生活，讓身體更健康。

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