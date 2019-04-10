〈北部〉兒童節禮物抱枕填保麗龍球 家長怨易破危險

2019-04-10

〔記者廖雪茹／竹北報導〕兒童節前夕，新竹縣竹北市公、私立幼兒園小朋友都收到一份禮物-抱枕，但民進黨市民代表蔡蕥鍹接獲多名家長抱怨，抱枕填充顆粒微小的保麗龍球，不環保且萬一破了，幼童可能不慎吸入。

竹北公所：瑕疵可換 將供無毒證明

竹北市公所民政課表示，市公所分送兒童節禮物已經行之有年，依採購法招標，每年的禮物不盡相同，也都接獲不同意見。抱枕如果有瑕疵，可以拿到市公所免費更換，公所也已請得標廠商提供抱枕填充物的無毒證明。

家長指不環保 憂幼童不慎吸入

蔡蕥鍹在臉書社團分享說，家長反映小抱枕填充一堆顆粒微小的保麗龍球，小孩一玩就破，保麗龍球四處飄散，可能造成幼童不慎從鼻子或嘴巴吸入身體，且不環保，已要求公所改進，列入下次評選事項。

此文貼出引發討論，家長抱怨那小抱枕「當晚就爆了，真的不好清，還得出動吸塵器，小孩瞬間沒有兒童節快樂的fu！」、「小抱枕一拿到，我發現這種的材質就收起來了⋯易破，吸入又危險！真的在當初就該多設想⋯」。

民政課：兩用設計 可多功能使用

市公所民政課表示，卡通造型的抱枕，拉鏈一開，原方形抱枕可變換成U型，兩用設計提供多功能使用。

民政課長羅日昌說，除了實用等標準，評審委員也加入創意等考量，但每個人價值觀、偏好不同，公所立意良善，依程序採購，請大家多多包容。

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