〈北部〉竹南國中行政大樓、化雨樓 將拆除重建

2019-04-10

逾60年耐震不足

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕擁有百年歷史的苗栗縣立竹南國中，校舍老舊陸續改建，其中使用逾一甲子的行政大樓及化雨樓，歷經地震及風雨侵襲，耐震力已嚴重不足，經苗栗縣政府向教育部爭取經費補助，昨啟動拆除重建工程，將於原地興建地上三層、共廿間教室的新校舍，預計明年十月完工。

明年10月完工展新貌

竹南國中歷經百年作育英才無數，目前學生數達九○一人，共卅六班，但許多校舍不堪年久使用，安全堪虞，近年來在苗縣府協助下，陸續完成中棟大樓、忠孝樓改建，近期再獲教育部補助一億九百七十二萬餘元進行二期工程，將拆除超過使用年限的行政大樓及化雨樓。

竹南國中校長郭芳江表示，拆除後原地重建的新校舍，規劃為地上三層樓、共廿間教室，可供作為專科教室使用，整體意象則以「聚」為概念，採取閩式合院配置，打造左右兩側象徵人體雙手從肩上生出的護屋，形成聚氣合諧的空間模式。

苗栗縣長徐耀昌、竹南鎮長方進興及地方民代等昨出席動土儀式。徐耀昌說，上任五年來，全縣學校改建最多的地區就在竹南鎮，除竹南國中外，竹南、照南、山佳國小及竹南國中體育場及地下室改建皆陸續完成，希望能讓師生們在安全舒適的環境中教學。

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