〈北部〉日治百年禮堂 竹南國中擬修復

2019-04-10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立竹南國中前身為新竹州竹南郡竹南尋常小學校，為日治時期專門提供日本子弟就讀的學校，廢校後僅存的禮堂保存一○五年歷史，二○一○年經苗栗縣政府公告為歷史建築文化資產，校方近期透過苗縣府向文化部申請原貌修復再利用，盼爭取兩千萬補助將歷史建物活化，成為多功能教室，讓孩子們在古意盎然的空間內學習。

保存105年 列為歷史建築

竹南尋常小學校設立於一九一四年，現今仍保存於竹南國中內的禮堂為鵝黃色磚造建築物，牆面採仿西式左右對稱，木窗均屬疊窗構件，早期作為學生集會及雨天時的室內體育場，內部仍保有舊制中央講台的壁龕，是見證竹南教育發展的重要文化資產。

日人跨海回校 尋找兒時記憶

尋常小學校禮堂曾作為學校圖書室、健康保健中心使用，二○一○年被列為歷史建築後，校方便將此空間改作為演藝廳，提供靜態表演、展示場所；而歷經百年的珍貴歷史建物也是許多老校友的共同回憶，甚至有日本人跨洋渡海回到母校尋找兒時求學記憶。

竹南國中校長郭芳江表示，縣內學校保存的歷史建築多為宿舍，少見仍可上課使用的教學空間，經過學校老師及文史專家討論後，希望將此建物還給孩子，作為多功能教學使用，未來學生們可在歷史建物內學習歷史、美術，甚至透過視訊課程向國外學伴介紹獨特的學校特色。

由縣府向文化部爭取2千萬經費

郭芳江說，目前正透過苗縣府文化觀光局向文化部爭取兩千萬原貌修復的經費，希望能在明年完成，未來在該空間旁也會設置涼亭陳列相關史蹟，讓社區民眾及師生們對竹南的教育演變有更深的認識，也希望能成為鎮內觀光新亮點。

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