〈北部〉桃園幼教師、教保員首度合併甄選 17日公布簡章

2019-04-10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府教育局考量幼托整合後，「教師」及「教保員」在幼兒園都是照顧與教育幼兒的教保服務人員，兩者工作性質相近，今年首次合併公立幼兒園（普通班）教師及契約進用教保員甄選，簡章預定十七日起公告於公立幼兒園（普通班）教師暨契約進用人員聯合甄選網站，有意報考者可把握報名時間。

教育局表示，往年幼兒園教師與教保員都分開甄選，且考科與計分方式不同，但考量這兩類人員工作內容及性質趨同，為因應實務需求，也讓考科能更貼近教保工作，今年首次合併兩類人員甄選試務工作，將以「幼兒發展與教保概論」及「幼兒教保活動設計」兩科進行初試（筆試），初試成績列為進入複試門檻，不計入總成績計算，複試則須依報考類別分別應試。

教育局指出，今年複試題目不會事先公告，將於複試當日卅分鐘前抽題，且試場會提供考生素材及教具，也不提前公告內容，藉以了解考生應變運用素材或教具及現場教學、創新等能力。

甄選初試階段報名期間為廿二日上午八點至廿五日晚間六點止，一律採網路報名，初試日期為五月廿六日，教師複試日期為六月一日、教保員複試日期為六月二日，六月六日將辦理正取人員分發作業。詳情可於十七日起，至桃園市公立幼兒園（普通班）教師暨契約進用人員聯合甄選網站查詢。

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