〈北部〉重振舊城區 桃園大廟口派出所展開整修

2019-04-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕俗稱大廟的桃園景福宮是桃園人的信仰中心，日治時代在大廟口旁設置派出所，建物一樓為派出所、二樓為保甲聯合會議所，後為景福派出所，並已遷移。這處建物因具有歷史意義，市府於二○一七年登錄為歷史建築，去年完成調查研究及規劃設計，決定以「舊城、商圈、文創」三面向進行原貌修復，發展成桃園街舊城故事館及旅遊資訊中心，昨由市長鄭文燦主持開工典禮。

將翻修成舊城故事館及旅遊中心

開工祈福儀式於景福宮廣場舉行，鄭文燦表示，桃園舊城區現存景福宮、文昌廟、桃園十五街庄福德宮、西廟等四大古廟宇，其中景福宮建於清乾隆時期，俗稱桃園大廟，大廟口派出所建於一九二七年，由於同時保存日治時代派出所、清朝保甲制度，具雙重歷史意義，市府經調查規劃後，編列一千六百萬元進行整修，預定明年二月完工，成為見證「桃仔園」歷史的重要文化地標，可讓市民更了解桃園過去的點點滴滴。

大廟口派出所位於桃園區中正路一九八號，緊鄰景福宮，鄰近大廟商圈、博愛商圈，為兩層樓建築物，總樓地板面積約六十坪，文化資產審議委員會於二○一六年八月十五日審議通過為歷史建築，隔年二月十六日完成登錄。派出所緊鄰景福宮，以「大廟口」命名，光復後，大廟口派出所改稱景福派出所，後來派出所遷移，閒置的建築物出現漏水、破損，地方人士也發起搶救行動。

鄭文燦表示，市府會持續將歷史文化融入城市的大小建設中，將歷史遺址或古蹟加以修復、活化重要歷史場景，重現早期城市的生命與記憶，展現桃園的文化價值。

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