〈北部〉政院撥地 湖口打造戰車文創園區

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉公所爭取移撥老湖口後山廿六公頃軍事用地，歷經多年協調，日前終獲行政院核准撥用，正著手展開規劃設計；鄉公所表示，將保留軍事遺跡和茶園，希望結合生態、綠能、茶文化及戰車展示，打造一座深具特色的戰車文創園區。
結合茶園、自行車道 估需2.1億
湖口鄉公所工務課長黃乾祥表示，初步研擬的戰車文創園區，將新建人行步道、親子活動廣場、茶園景觀造景、環園自行車道、綠美化植栽、景觀台等，預估約需二﹒一億元工程費，將在規劃設計後，積極向中央爭取經費。
工務課表示，湖口老街後方大片平坦的山丘，視野遼闊，從清朝到日治時代即為重要的軍事用地，日治期間還曾經是機場用地，國民政府接收後，成為陸軍裝甲兵的野外實戰及訓練場所，基地上遺留十多座軍事碉堡及壕溝，目前遍佈茶園，也是單車族熱門路線。
多任鄉長曾有設置「碉堡文創園區」相關計畫，但因為是國防用地，取得土地未果而無法執行。現任鄉長林志華與公所團隊多次與中央相關單位協調，三月廿七日獲行政院拍板核准撥用，正由地政機關辦理管理機關變更。
全台最大裝甲戰車基地 地方特色
林志華表示，湖口逾四分之一土地是軍事用地，也是全台最大的裝甲戰車基地，長久以來給外界神祕氛圍，只要提到湖口，民眾多會聯想到戰車。
利用老湖口後山約26公頃腹地
為了凸顯在地特色，老湖口後山約廿六公頃的腹地，將朝親子活動區、戰車展示區、生存遊戲體驗區等方向規劃，搭配茶園景觀，並結合鄰近的風力發電機試驗場，打造一座戰地形態休憩園區及綠能觀光廊道。
-
湖口老街後山軍事基地上遺留十多座軍事碉堡及壕溝。（記者廖雪茹翻攝）
-
新竹縣湖口鄉公所表示，老湖口後山廿六公頃軍事用地爭取移撥多時，終獲行政院核准撥用，未來將保留茶園，打造一座深具特色的戰車文創園區。（記者廖雪茹攝）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay