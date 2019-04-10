〈北部〉復興羅浮溫泉鑿二號井 大眾浴池年底完工

2019-04-10

〔記者李容萍／復興報導〕復興區羅浮溫泉一號井泉水開鑿完成後，市府觀光旅遊局打造羅浮泡腳池，去年元月起提供遊客泡腳體驗，為羅浮地區帶來觀光人潮，市府統計泰雅故事公園遊客約有二十八萬人次，為改善溫泉水量不足問題，羅浮溫泉二號井鑿井工程三月開工，興建溫泉取供管線及大眾浴池，預計年底完工，工程經費四千二百六十二萬元，市長鄭文燦昨陪同原住民族委員會主委夷將．拔路兒實地視察。

市府風景管理處長廖育儀指出，羅浮大眾浴池預定地位於泰雅故事公園，緊鄰台七線北橫公路，位居重要觀光樞紐，並能串聯周邊小米園區、樂信．瓦旦公園等景點，民眾更能漫遊體驗復興美景。

遇停車場業主陳情 鄭文燦允協助

由復興區公所與民間合作興建的羅浮溫泉停車場，三月初被指違法營業後即暫停收費，包括前區民代表楊苔英等業主十餘人，昨在停車場四周高掛布條，控訴遭公所污衊向遊客詐騙停車費，停業後影響業主生計；鄭文燦陪同夷將．拔路兒視察時發現停車場業主拉布條抗議，鄭文燦當下受理陳情，指示市府相關局處協助停車場早日合法營運，讓業主們欣喜高喊：「市長，我愛你！」

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