〈北部〉前瞻挹注 復興區市道118線、桃119線改善完成

2019-04-10

〔記者李容萍／復興報導〕市長鄭文燦昨出席復興區市道一一八線（羅馬公路）及區道桃一一九線（往東眼山道路）道路品質改善計畫竣工典禮表示，市府去年向交通部公路總局爭取到「前瞻基礎建設計畫—山區道路補助」經費，總工程經費一億五千萬元，由中央及地方各負擔一半，以改善復興區道路，提升山區行車安全。

市府養工處指出，兩工程改善項目包括道路重新刨鋪、進行景觀工程並融入原民文化（有景觀平台、農民市集、特色里程牌）、建置LED路燈（含造型路燈）與設置輔助行車LED燈光（太陽能反光標誌）達到節能減碳的效用；另外，為有效提高路面透水性，採用試辦透水混凝土路基搭配透水瀝青混凝土、改質三型瀝青混凝土鋪面及側溝重建進行改善，可舒緩強降雨造成路面逕流水問題，讓路平政策向前邁進。

養工處表示，除市道一一八線及區道桃一一九線道路改善外，尚有光華道路、大窩道路及卡普道路改善工程，總工程費三千五百六十萬元，同樣獲前瞻對半補助，由復興區公所負責施工；另外，今年度也提案向公路總局爭取「復興區桃一一五線、桃一一六線、桃一一九線（第二期）道路品質改善計畫」，三案合計補助一億九千五百八十萬元，尚在審查中。

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