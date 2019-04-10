〈北部〉前瞻挹注 復興區市道118線、桃119線改善完成
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2019-04-10

〔記者李容萍／復興報導〕市長鄭文燦昨出席復興區市道一一八線（羅馬公路）及區道桃一一九線（往東眼山道路）道路品質改善計畫竣工典禮表示，市府去年向交通部公路總局爭取到「前瞻基礎建設計畫—山區道路補助」經費，總工程經費一億五千萬元，由中央及地方各負擔一半，以改善復興區道路，提升山區行車安全。

市府養工處指出，兩工程改善項目包括道路重新刨鋪、進行景觀工程並融入原民文化（有景觀平台、農民市集、特色里程牌）、建置LED路燈（含造型路燈）與設置輔助行車LED燈光（太陽能反光標誌）達到節能減碳的效用；另外，為有效提高路面透水性，採用試辦透水混凝土路基搭配透水瀝青混凝土、改質三型瀝青混凝土鋪面及側溝重建進行改善，可舒緩強降雨造成路面逕流水問題，讓路平政策向前邁進。

養工處表示，除市道一一八線及區道桃一一九線道路改善外，尚有光華道路、大窩道路及卡普道路改善工程，總工程費三千五百六十萬元，同樣獲前瞻對半補助，由復興區公所負責施工；另外，今年度也提案向公路總局爭取「復興區桃一一五線、桃一一六線、桃一一九線（第二期）道路品質改善計畫」，三案合計補助一億九千五百八十萬元，尚在審查中。

  • 市長鄭文燦出席復興區市道一一八線及區道桃一一九線道路品質改善計畫竣工典禮，與到場演出的學童合影。（記者李容萍攝）

    市長鄭文燦出席復興區市道一一八線及區道桃一一九線道路品質改善計畫竣工典禮，與到場演出的學童合影。（記者李容萍攝）

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