〈北部〉拚觀光護水質 小烏來污水下水道動工

2019-04-10

〔記者李容萍／復興報導〕復興區小烏來風景特定區擁有豐富的天然資源，周邊有天空步道、泰雅小米園區、泰雅故事公園（羅浮溫泉泡腳池）、新溪口吊橋及「羅浮溫泉一條街」等特色景點，市府水務局昨舉行「小烏來風景特定區污水下水道系統工程」開工典禮，預計二○二一年六月竣工，市長鄭文燦出席表示，兼顧居民和遊客需求，市府發展觀光同步推動污水下水道系統興建，以妥善處理污水，實現綠色觀光，守護石門水庫水質。

水資中心及用戶接管同步進行

水務局長劉振宇表示，小烏來風景特定區污水下水道系統工程獲中央核列「前瞻基礎建設全水環境改善計畫」，總經費一億八三五六萬元，將於大漢溪左右岸分別規劃羅浮及義盛兩個水資源回收中心，羅浮水資中心每日可處理污水三百五十噸、義盛水資中心每日可處理一百七十噸，將可接管二百五十七戶及處理平均每日五一五三旅遊人次的生活污水；二座水資源回收中心採地下化設計，下部為污水處理單元，上部採多層次綠化花園，僅露出地面的樓梯間，融入原住民圖騰及仿樹等元素，拉近與民眾的距離。

劉振宇指出，將「水資源回收中心」、「管線」、「用戶接管」三項工程一次到位，以提高執行效率，水資源回收中心也設置「去氮除磷」及「紫外線消毒」設施，務求污水經過「三級處理」程序後再排放。

水務局近年在大漢溪流域進行許多水質改善建設，已完成的有復興污水下水道系統、三民污水下水道系統、月眉人工濕地、大嵙崁人工濕地、員樹林礫間淨化設施等，以及興設中的大溪污水下水道系統、埔頂污水下水道系統、石門污水下水道系統、順時埔及百吉地區的聚落式處理設施等，以確保石門水庫水質不受污染。

此外，市府為鼓勵市民配合用戶接管，提出包括「免費施作用戶接管」、「免費釐清土地界址」及「免費後巷環境改造」三措施，同步推動後巷環境改造工程，目前已打造廿七條示範後巷，未來以每年至少施作卅條為目標。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/