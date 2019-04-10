〈中部〉《台中》同是林俊昌 相差一輪學長弟

2019-04-10

〔記者張瑞楨／台中報導〕真巧！剛從四分局大墩派出所所長調任三分局勤工派出所所長的林俊昌，到任後前往僅一牆之隔的消防局勤工消防分隊敦親睦鄰，拜訪分隊長交換名片時，詫異發現兩人名字都是「林俊昌」。這兩位「林俊昌」都是警察專科學校二年制專科班畢業，同樣結業於中央警察大學警佐班二類，且相差十二歲，生肖同樣屬豬，兩人不禁笑稱，「這是百年難遇的緣分」。

勤工所長林俊昌於上月底上任新職，該所緊鄰勤工消防分隊，兩單位僅一牆之隔，所長林俊昌日前造訪消防分隊，與分隊長林俊昌交換名片時，異口同聲笑了出來，原來兩人同名同姓，彼此距離馬上拉近。

兩位「林俊昌」進一步閒聊，才發現巧合的不只如此，兩人同為台灣警察專科學校二年制專科班畢業，同樣結業於中央警察大學警佐班二類，且相差十二歲，生肖同樣屬豬，一位是任職警局派出所的學長，一位是任職消防局的學弟，職稱有所不同，總算有了辨識點，否則未來一定會鬧出不少笑話。

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