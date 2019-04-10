〈中部〉《台中》從沙鹿進龍井 白沙屯、大甲媽走同路線

2019-04-10

〔記者陳建志／台中報導〕巧合！白沙屯媽祖和大甲媽祖罕見選在同一天起駕，昨清晨白沙屯媽祖鑾轎從沙鹿進入龍井，並一路沿沙田路經大度橋進入彰化，這條路線恰巧就是前天大甲媽遶境路線，途經烏日分局龍井分駐所時，鑾轎突然停下腳步，並直衝一旁的龍井分駐所值班台，副分局長高繼鴻立刻雙手合十接駕，祈求治安平穩，信眾都認為媽祖是慰勞員警維護治安和交通的辛勞。

白沙屯媽祖昨清晨五點從清水光華路起駕，約六點四十分左右行經向上路七段和沙田路口時，選擇走沙田路進入龍井，接著一路沿沙田路前進，這條路線剛好也是前天大甲媽行經龍井、大肚、烏日的遶境路線，沿路信徒都很高興，接連兩天獲得大甲媽和白沙屯媽祖的加持庇佑。

白沙屯媽祖鑾轎昨上午七點四十五分行經龍井公所旁的沙田路和觀光路口，突然停下腳步，並在路口繞了三圈，信眾原本猜想媽祖想更改路線走觀光路，沒想到鑾轎突然直衝一旁的龍井分駐所值班台，剛好在分駐所內執行遶境勤務的副分局長高繼鴻，立刻雙手合十接駕，祈求媽祖保佑治安平穩、員警執勤平安，認為媽祖是慰勞員警連續兩天執行遶境勤務的辛勞，才特別進入警局。

昨上午十一點多，鑾轎行經大肚沙田路一段時，突然進入福懋公司廠區，在廠區巡視遶行後，決定就地駐駕休息，廟方人員也請隨行信徒就地休息吃午餐，並決定下午兩點起駕，繼續往彰化前進。

白沙屯媽祖下午兩點起駕後，沿沙田路一段、興和路前進，並在下午三點左右從烏日經大度橋進入彰化，結束在台中的遶境行程。烏日分局副分局長高繼鴻為感謝媽祖一早進入龍井駐地賜福慰勞，代表分局在大度橋上獻花給白沙屯媽祖，祈求媽祖保佑大家平安喜樂。

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