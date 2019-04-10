〈中部〉彰化花壇戰備道正名 高公局允改秀水

2019-04-10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕明明國道一號位於彰化縣的戰備道，幾乎就是在秀水鄉，為何長期以來都叫做花壇戰備道？秀水鄉親昨天掛起白布條表達不滿的心聲，終於獲得高公局承諾，今年漢光演習，將首度啟用「秀水戰備道」名稱來登場。

立委柯呈枋昨天在秀水老人文康中心舉行協調會，高公局中區養護工程分局表示，因為戰備跑道不是高速公路的主要設施，並非官方正式命名，應該是早年媒體誤用，又口耳相傳才沿用至今。秀水鄉長林英嘉強調，國道一號彰化縣境內的戰備跑道，全長有二．七六公里，其中有二．五六公里都在秀水鄉，卻被叫做「花壇戰備道」，既然是口耳誤傳，就應該更正為「秀水戰備道」才對。

柯呈枋表示，既然現用的「花壇戰備道」又不是官方正式命名，要正名為「秀水戰備道」應該更簡單，只要高公局行文給國防部，建議演習所用的相關資料都用「秀水戰備道」，就可以讓屬於秀水的路段，用秀水地名來正確稱呼。

最後高公局人員同意，以行文方式給國防部，也就是在進行演習時的戰備跑道場地，若要標註地名，建議以所在地「秀水」為名。

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