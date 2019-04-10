〈中部〉庇佑考生 彰化開化寺週日辦燃燈供佛法會

2019-04-10

〔記者林良哲／彰化報導〕考季又將到來，要考上理想的學校嗎？彰化市開化寺將於十四日舉辦「考生燃燈供佛祈願法會」，希望在考試前能藉由宗教的力量，安撫考生們的緊張心情，在試場上才能有好的表現。彰化市長林世賢表示，藉著燃燈供佛法會，祈求佛菩薩加持智慧，進而保佑考生們更從容上考場應試，最後能順心如意、金榜題名。

開化寺又名「觀音亭」，創建於一七二四年（清雍正二年），迄今已有二百九十五的歷史，是彰化知名古寺。在二十多年前，開化寺首開風氣之先，舉辦考生燃燈供佛祈願法會，今年將沿襲傳統，並於十四日上午九點舉辦。

擔任寺廟管理人的彰化市長林世賢表示，此儀式是讓前來接受佛菩薩智慧力加持的考生們，得以從容不迫上場應試，法會活動已受理報名中，歡迎個人、學校團體報名。昨天記者會中林世賢穿著古代官服，帶領考生與家長們恭誦開智慧經文，燃燈供香花並恭讀祈願文，隨後進行灑甘露水儀式，以庇佑未來考試順利。

林世賢強調，希望藉眾人念力，祈求觀世音菩薩及文昌帝君啟發智慧。民眾若要報名，請電洽：○四─七二六八七四一。

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