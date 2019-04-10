〈中部〉農業廢物再利用 南投縣廢菇包、生雞糞變成肥料

2019-04-10

〔記者劉濱銓／南投報導〕生雞糞當肥料，常引發臭味問題；廢棄香菇太空包，則因去化困難，多半堆積腐化，為此，台中農業改良場便透過發酵菌噴灑在廢棄菇包，將其鋪在雞舍當墊料，可加速分解雞糞臭味，不僅可直接拿來做堆肥，也能縮短加工肥料的時間，昨天在南投魚池鄉進行示範觀摩會，盼讓相關產業認識該技術，除有助資源循環再利用，也能解決雞糞臭味與廢菇包去化問題。

農改場用發酵菌 分解雞糞臭味

台中農改場表示，生雞糞容易取得、價格便宜，但臭味難以讓人接受，衍生環境污染問題，至於廢棄香菇太空包，若無專業技術，逕行將菇包剩餘物質作為土質改良介質，容易因裡頭還殘存香菇孢子或有機酸，造成植栽生長疑慮，甚至抑制生長，廢菇包才變得去化不易，因此，香菇業者多交由專業處理廠做肥料加工。

解決廢菇包去化難題 改善雞舍環境

不過，透過改良場的循環利用技術，可將廢棄香菇太空包的剩餘物質，經噴灑發酵菌、混合粗糠後，當作雞舍墊料，如此可分解雞隻排放的雞糞臭味，改善雞舍環境，增加雞隻育成率。

環保兼具經濟效益 提升蔬菜產量

廢棄的菇包也能藉此廢物利用，解決去化難題，且製成肥料的成本不會比市面上的有機肥高，種植蔬菜還能提升產量，不只環保，還兼具經濟效益，盼新技術能推廣到相關產業，尤其魚池鄉香菇產業興盛，相當有發展利基。

魚池鄉農會總幹事王威文說，鄉內有許多香菇寮，也有養雞業者，正好可利用兩者做結合，以往菇農將廢棄菇包交給處理廠還需付費，未來盼可與改良場研究合作，與專業處理廠、肥料廠配合，尋求免付費的去化方式，不僅可協助菇農處理廢棄菇包，處理廠業者也能受惠，取得製作肥料的原料，進一步達成雙贏目標。

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