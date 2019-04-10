〈中部〉雲林宗教文創 台灣文博會參展

2019-04-10

〔記者詹士弘、林宜樟／綜合報導〕台灣國際文化創業設計博覽會本月廿四日在台北松山文創園區開幕，雲林縣政府將以「轟動雲林，驚動萬教」為策展主軸，規劃雲林「布袋戲、宗教、節慶」三大主題參展，期望將雲林文創推向國際。

24日在台北松山文創園區展出

雲林縣長張麗善表示，今年台灣文博會雲林縣展場位於松山文創園區，為了讓參觀民眾更深入瞭解雲林文創印象，今年邀請縣內十七家布袋戲、宗教、節慶文創業者，結合「雲創點睛」及在地文化創意品牌，共卅件作品參展，呈現縣內蘊含百年的生活文化、鬼斧神工的技藝與巧思多變的創意。

其中，以雕刻布袋戲偶聞名的「偶的家炎卿偶文創園區」，精緻的雕工與戲服製作，將戲偶提升至藝術品境界；「藍地黃虎旗」是台灣巡撫唐景崧和仕紳為反抗清朝割讓台灣給日本，成立「台灣民主國」的國旗，台灣博物館授權結柏斯林實業「藍地黃虎旗」圖案，以獨家3D立體刺繡技術製作，具收藏價值。

規劃布袋戲、宗教、節慶三大主題

榮星紙業則是將傳統的工業包裝紙箱轉型開發成創意紙製品，包括紙玩具、展場藝術、紙桌椅及紙藝術品，讓價值三級跳。

台灣文博會是國際級品牌展示平台之一，也是各縣市文創業者作品發表處，展示各縣市在地文化蘊育的文創商品，透過平台吸引買家，並促成文化交流、觀光推廣、品牌宣傳等週邊效益，增進雲林文創品牌與價值。

嘉義縣則將由朴子市水道頭園區的文創業者所開發商品在文博會行銷，嘉義縣文化觀光局副局長李茂鍾說，嘉縣去年主題是茶文化與陶藝品，今年仍以陶藝為主。

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