〈中部〉兩媽祖12日雲林相會？ 「警」張

2019-04-10

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為迎接大甲媽、白沙屯媽「兩大天后」到來，虎尾警分局及北港警分局昨分別邀集轄內各宮廟主委、負責人召開媽祖遶境安全維護協調會議，避免發生鬥毆事件。

警方表示，大甲媽祖鑾轎昨天下午由舊西螺大橋進入雲林縣轄，預計十三日（星期六）凌晨二點由舊西螺大橋北上離轄，昨晚及十二日夜間駐駕西螺福興宮。

進香期間大甲媽祖鑾轎十日中午十二點將由元長鄉崙仔橋南下離開雲林縣轄、十二日凌晨一點由元長鄉崙仔橋進入雲林縣轄。

白沙屯媽祖鑾轎預定今天中午過後進入雲林縣轄，十一日上午十點至十一點間抵達北港分局北辰派出所、中午十二點駐駕北港朝天宮，十二日上午五點舉行進火儀式後起駕北上回鑾。

由於白沙屯媽祖進香路線未定，警方預估大甲媽祖和白沙屯媽祖的鑾轎最有可能在十二日相遇，虎尾警方做好萬全準備，呼籲信眾及社區民眾配合交通管制及疏導，用熱情來迎接媽祖，不要過於激情，避免衝突，圓滿順利完成一年一度的宗教盛會。

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