〈中部〉白沙屯媽明午抵北港 台19線交管

2019-04-10

〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗白沙屯媽祖北港進香隊伍預計明天中午抵達北港，地方許多店家及義工忙著準備各種食材、飲料迎接來自各地香燈腳及信徒；北港警分局提醒，當天台十九線南下車道及各重要路口實施交通管制，提醒民眾提早改道。

白沙屯媽祖進香隊伍明天將從雲林沿海經元長進入北港，預計十一點抵達北港北辰派出所，北港朝天宮指出，每年吸引超過十萬人湧入北港鎮內，朝天宮周邊道路被擠得水洩不通，明天晚上白沙屯媽祖駐駕朝天宮，十二日清晨五點進火後登轎回程。

為迎接來自全國媽祖信徒，朝天宮伙食志工團幾天前即在朝天宮旁搭帳蓬，志工們忙著洗曬各種大鍋、臉盆等器具，明天還要洗菜、切菜，當天從早到晚提供炒米粉、炒麵、綠豆湯、仙草等十多道美食給信徒享用。

在北港大同路開飯麵專賣店的蘇志明，往年白沙屯媽祖到北港，他就在自家店前準備各種熱食、飲料及水果給信徒享用，今年他一樣號召許多好朋友出錢出力，明天一整天在店前提供炒麵、羹湯、仙草蜜、愛玉及西瓜。

蘇志明說，以前他在朝天宮廟旁幫忙煮東西，曾跟媽祖婆許願，若能順利開店就每年在店前提供食物給信徒享用，今年是第三年。

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