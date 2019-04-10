〈中部〉《台中》108課綱 補教業自辦說明會擠爆

2019-04-10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一○八課綱實施在即，教學現場的學校師生面臨新變革之外，補教業也需順應調整。台中市補習教育暨品保協會理事長楊佳叡指出，政府相關單位未能針對補教業進行宣導，只能自力救濟辦新課綱實施說明會，盼業者認識新課綱精神，說明會吸引逾千人參與。

楊佳叡指出，新課綱即將上路，目前只看到教育單位針對校園展開系列宣導，即使補教業被教育單位列入終身教育科管理，卻從未被納入宣導對象，但教學端受影響的不光只是學校裡的教師及學生，事實上，都會區的學生約有六到八成，課後會選擇補教業進行補充或補救學習，補教業自然不能置身事外。

楊佳叡指出，台中市目前有三千餘家補教業，該協會會員逾六五○家，不少業者好奇新課綱強調素養導向的課程變動為何，除了自行找網路資源了解外，沒有相關管道能了解。

有鑑於補教業者面對新課綱的焦慮，台中市補教暨品保協會決定自力救濟，找專家辦新課綱說明會。楊佳叡說，才開放報名不到一週，就吸引逾千人報名，昨日實際到場者逾一千二百人，顯示補教業認識新課綱的需求，楊佳叡說，舉辦說明會希望讓補教老師清楚「怎麼教」，未來也盼結合更多資源舉辦教學研討會，盼配合學校教學，讓學生真正受惠。

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