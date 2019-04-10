〈中部〉《台中》剩不到4個月新課綱上路 家長憂學生當白老鼠

2019-04-10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一○八新課綱八月將上路，但截至目前仍有不少家長對新課綱內容一知半解，加上各科教科書還未確定，家長擔心在教材還未完備、教師教學方法是否能跟著新課綱翻轉等不確定因素下，新課綱倉促上路，學生恐又成教改白老鼠。

教局：家長宣導說明 還會再辦

教育局也指出，為幫助學校老師做好新課綱準備，已組成培力服務宣講團隊，針對學校資源、課程設計、老師新課綱準備提供客製化服務，持續協助老師了解新課綱內容，設計符合學生需求的教學課程，另外，針對家長宣導說明，從去年以來已舉辦多場，未來也計畫結合國三升高中升學輔導說明會，再加入新課綱宣導，讓更多家長清楚變革。

教科書編審未完成 家長更憂心

一○八新課綱今年八月一日上路，一○八學年度入學的小一、國一及高一學生得適應新課綱，台中市家長協會榮譽理事長洪資源說，不少家長只知新課綱將上路，但對於新課綱強調素養導向的說辭感到抽象，尤其強調素養及跨領域學習， 加深加廣的選修課程等，但距離政策上路剩不到四個月，各科教科書編審竟還未完成，讓不少家長憂心。

洪資源說，教育部只顧推政策，卻未接地氣，未顧及宣導是否足夠，尤其是教科書出不來，老師如何因應準備教材，如此倉促上路，勢必影響教育品質，甚至出現邊教邊改的情況，學生又將淪教改實驗白老鼠。

台中市家長協會理事長吳政霆也指出，家長原本就對新課綱一知半解下，今年高中升大學的學測考題開始出現跨科的素養導向題型，讓原本就搞不清楚新課綱變革的家長更恐慌，恐怕未來學生勢必愈補愈多，升學壓力不減反增。

選修課加比重 恐造成親子衝突

吳政霆另指出，新課綱還強調增加選修課程比重，讓學生自主學習，更有家長擔心高中階段的學生是否有足夠能力規劃學習內容，未來若出現學生選喜歡、卻與家長期待不符的課上，恐造成親子衝突。

台中市教師職業工會理事長洪維彬指出，教育第一線面對新課綱的變動均要求教學方法也要精進，目前教師群經由各式輔導課程全面設法增能。

因應新課綱 教學社群模式啟動

忠明高中教務主任陳建銘指出，目前學校因應新課綱強調跨域、跨科式學習，已啟動以教學社群的模式，以共同研究、設計及備課等團體戰模式，讓教師群教學力一起提升，達到共備、共好的教學效果。

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