〈中部〉防盜砂圍標 南投地區砂石廉政平台成立

2019-04-10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕集結檢調、河川局和廉政署的「南投地區砂石廉政平台」成立，各單位將聯手防堵盜採砂石及黑道介入、圍標，南投檢方並強調，今年將鎖定未辦疏濬工程的野溪和夜間盜採，廣蒐情資一有動靜即時偵辦。

檢方：鎖定未辦疏濬的野溪和夜間盜採

每年冬季到隔年五月是疏濬期，「南投地區砂石廉政平台」前天在南投地檢署成立，由於近年來有科學儀器工具加入，疏濬砂石也改採「採售分離」，大大減少盜採情況，因此該平台成立會議中，除河川局在疏濬作為上能讓砂石量穩定進而平穩市場價格，南投地檢署檢察長毛有增即宣示，該平台今年將鎖定兩種盜採類型，一是沒有辦疏濬工程的野溪，另一則是夜間盜採。

毛有增表示，平台成立後，各機關一定要保持密切聯絡與配合，杜絕廠商僥倖心理，同時為避免偵辦盜採砂石案件時，證據不足造成法院判定困難，仍須不斷提升科技設備輔助蒐證。

四河局：供應足價格穩 可防黑道介入

第四河川局在會議中也強調，要預防盜採和黑道介入圍標等不法情事，就是讓砂石供應量充足、市場價格穩定，五月汛期前增加河川通洪斷面，濁水溪流域五月底前的疏濬目標量為一八九萬立方公尺，但到本月八日已疏濬一九五萬立方公尺（約四百萬公噸），提前完成年度疏濬目標，現仍持續進行疏濬，希望穩定砂石市場並充實國庫。

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