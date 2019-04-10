〈中部〉起駕時間差三小時 大甲媽祖、白沙屯媽祖昨接力遶境彰化

2019-04-10

〔記者陳冠備、張聰秋、劉曉欣／彰化報導〕太巧合！大甲媽祖以及白沙屯媽祖的起駕時間雖不同，但昨天都在彰化縣境內遶境進香。大甲媽祖昨天凌晨從南瑤宮出發，直到晚間才離開彰化縣；而白沙屯媽祖昨天從台中大肚出發，下午抵達到彰化境內，大批的進香客把彰化市「塞」得滿滿人潮，彰化縣長王惠美也特地走出縣府大樓，在省道台一線接駕。

女信眾持竹掃把掃天空除汙穢 迎大甲媽

大甲媽遶境昨天進入員林一帶的「南彰化」，北斗鎮鎮民在百年廟宇天后宮前設置休息站，提供冷熱飲食，讓進香客補充體力，現場也有女性隊伍手持貼著平安符的竹掃把，凌空作勢揮動卻不掃地，並跟著陣頭繞行，特殊迎神儀式，引來不少香客好奇。北斗鎮民表示，這是象徵掃除前方道路汙穢，好迎接媽祖到來。

大甲媽才離開 白沙屯媽就進入彰市

北斗東螺天后宮迎接大甲媽遶境，每年此時已成地方大事，有全家大小出動「賓士級」車隊迎大甲媽，也有從台中遠道而來的警察團體，連續十年來發素粽，為民眾祈福解心結，而廟宇前方道路則設置超過廿攤補給站，甚至還有薩克斯風樂團表演，為傳統迎神盛典帶來風雅，信徒們也樂得放慢腳步，享受音樂美食與特殊迎神習俗。

而在昨天清晨，大甲媽才離開彰化市區，下午有「粉紅超跑」名號的白沙屯媽，也循省道台一線路線進入彰化市。白沙屯媽快速經過彰化市，信徒一路小跑步急行，進入彰化市區之後沿著省道台一線前進，途中行經彰化縣政府，縣長王惠美也特地走出縣府大樓，以鮮花、素果來接駕。

而以表演「下腰」行走知名的「靠腰女孩」溫宜菁，今年首度參加白沙屯媽祖徒步進香活動，她穿上父親的衣服，為正在醫院準備開刀的父親祈福，沒想到，昨天傍晚白沙屯媽祖就路過彰化基督教醫院，讓她能夠與正在等候開刀的父親相會，溫宜菁不禁感嘆：「真是太神了！」

到花壇鄉約十三公里路程，白沙屯媽不到三個小時走完，不少信徒為了「鑽鑾轎」，用跑百米的速度，沿路追著白沙屯媽跑，讓人感受到宗教的力量。

車皮帶斷還開60公里 信眾感謝媽祖保佑

另外，真的是媽祖保佑！白沙屯媽祖進香，有民眾集資請香客吃「北斗肉圓」，其中一位信眾莊浚勝八日下午將首批四百顆肉圓送到台中清水，返家時發現車子狂漏黑油，下方還有一條斷裂絲狀物，發現是發動機皮帶已斷裂，汽修師父看了直呼奇蹟，六十公里的路是怎麼開回來的？莊浚勝說，感謝媽祖保佑到最後一刻。

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