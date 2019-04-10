〈中部〉稻葉發現荔枝椿象卵 雲縣農民憂

2019-04-10

〔記者廖淑玲／雲林報導〕水稻葉竟發現荔枝椿象蟲卵，農民擔心擴散，雲林縣動植物防疫所表示，這是第一次接獲水稻有荔枝椿象的通報，因農作物多會定期噴藥，不至於過度危害，防疫所會到現場查看，初步研判應是椿象誤停水稻上，正好產卵時刻，就生在稻葉上，數量少用手掐掉，有疑問可通報動植物防疫所，服務電話05-5523259。

防疫所初判為誤停產卵

在土庫地區栽種水稻的林家良，昨天「巡田水」時，在稻葉發現荔枝椿象蟲卵，雖然只發現二串蟲卵，因為是第一次在水稻田看到，讓他非常驚訝，趕緊請求防疫所協助，更擔心會不會擴散。

雲林動植物防疫所所長廖培志指出，荔枝椿象最主要危害荔枝樹、龍眼樹，台灣欒樹也會吸引牠們繁殖，尤其龍眼不會落葉，提供成蟲越冬保護，三月回暖開始交配、產卵，吸食龍眼樹或台灣欒樹的嫩梢，待嫩梢老了龍眼開花，便轉回來吸食花梢及幼果。

建議一發現就直接消滅

荔枝椿象產下的卵需歷經約十四天後孵出若蟲，卵的顏色從新生的橘色轉綠色再轉為紅色後準備孵化，且以十四顆為一組、直徑約一公釐，孵化後的若蟲和成蟲具腐蝕性臭液，造成皮膚潰爛，廖培志提醒大家發現橘色、或綠色、或紅色一串有十四顆的蟲卵，可直接「消滅」，抑制牠們的氾濫和肆虐。

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