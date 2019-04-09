〈南部〉5月起春遊台南 市府加碼5好康

2019-04-09

〔記者劉婉君／台南報導〕五、六月春遊台南，不僅可以申請交通部觀光局春遊補助專案，觀光旅遊局再攜手文化局及旅宿業者，推出五大限定好康，邀請各地民眾一起到台南玩！

交通部觀光局春遊補助專案，自由行獎助共有四萬個名額，台南目前計有兩百七十六家旅宿參與，並有六十六家提出額外加碼活動吸客，五、六月平日（週日至週四）入住專案旅宿，每房現折五百元，十八歲至四十歲青年入住經典小鎮鹽水區或後壁區民宿，還可再折抵五百元一次的優惠補助；團體旅遊獎助總額八百萬元，目前計有七家旅行社共提供十七條路線。

五處景點 平日免費參觀

市長黃偉哲與觀旅局長陳信安、文化局副局長周雅菁等人，昨天也一同宣布台南市加碼五大限定好康，包括平日免費參觀安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋、億載金城及台灣船園區等五處景點；平日憑五至六月台南旅宿發票或收據，至上述五處景點，即送台南古蹟限定商品一份，限量五萬包。

憑五至六月平日（週日至週四）住宿滿五百元的台南旅宿發票或收據，至台南主題日官網登錄，即可參加月月抽 「台南大阪」、「台南香港」來回機票活動，共有廿組機票。

五月廿日及六月廿日台南主題日，住宿八十四家主題日合作旅宿限量專案房型，再享各飯店專案優惠房價，隨房並送限量限定好禮。詳情可查詢「春遊台南」活動網站。

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