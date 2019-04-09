〈南部〉南化螢火蟲大爆發 關山現美麗螢河

2019-04-09

〔記者吳俊鋒／南化報導〕賞螢的季節又到了，雖然今年降雨少，生態環境偏乾，被封為秘境的南化關山社區，原本三月底精彩登場的火金姑，晚了一週之後，目前已爆量出現，遊客慕名造訪，美麗的綠光精靈在產業道路上成群飛舞，景致迷人。

市政府觀光旅遊局生態調查，目前轄內賞螢的重要景點，包含官方舉辦活動的楠西梅嶺與社區自推的白河南寮以及關山，還有近郊的新化林場、鬧區的巴克禮公園等，進入四月天，火金姑陸續現蹤。

位處邊陲的關山，因人為干擾少，率先爆發，目前「大光廊」一帶，綠光精靈成群飛舞，產業道路猶如美麗的「螢河」，清明連續假期已吸引人潮。

南化關山社區自推賞螢活動已邁入第十七年，當地瑞峰國小進行戶外教學時發現，除了往「出火坑」的大光廊之外，還有海拔約九百公尺的「三縣界」，現場為原始森林，更利於火金姑棲息，數以萬計。

已退休的教導主任林瑞崑為社區賞螢活動的幕後推手，林瑞崑說，當地以黑翅螢為主，佔了九成以上，另外還有紅胸黑翅螢與大端黑螢等，今年較為乾燥，現蹤時間晚了點。

觀旅局則強調，南化關山因位處偏遠，才有賞螢秘境之稱，建議賞螢民眾聯繫當地社區，在地人帶路比較安全，也避免干擾破壞生態。要瞭解關山賞螢事宜，可先洽詢社區的張興發，聯絡電話0937-663197。

南寮社區賞螢季 12日開始導覽

另外，南寮社區的農村賞螢季也即將起跑，本月十二日開始導覽，採電話預約，有名額限制，活動持續到五月底，電話06-6822977。

20日梅嶺賞螢 沿伍龍步道而上

至於觀旅局主辦的梅嶺賞螢季，本月廿日開幕，楠西區長李燿州指出，與往年一樣，沿伍龍步道而上，火金姑最多的地方在「出水仔」到「茶園」之間，活動持續至下個月五號。

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