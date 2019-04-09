〈南部〉高雄市文府國中非營利幼兒園 動土

2019-04-09

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市文府國中非營利幼兒園昨舉行動土暨社區共讀站啟用儀式，幼兒園預計於一○九學年度開園，將提供六班、一百六十六個入園名額，紓解左營區幼兒托育需求，也提供市民平價、優質的教保服務。

為提供高雄市幼兒平價、優質公共化教保服務，高雄市教育局爭取前瞻基礎建設經費，在文府國中等十二所國中小空餘建地，規劃新建非營利幼兒園，預計一○九至一一○學年度陸續開園。

教育局表示，十二所前瞻非營利幼兒園均為獨立幼兒園，分布左營區、鳳山區、前鎮區、小港區、岡山區、大社區與林園區，教育局考量二歲幼兒入園需求，每園皆設有二歲專班，十二園共計開設二歲專班廿四班、三到五歲班六十八班，合計可開設九十二班，提供二千四百廿四名幼兒入園機會。

教育局長吳榕峯表示，左營區為高市公共化教保服務需求熱區之一，文府非營利幼兒園開園後，將提供六班、一百六十六個入園名額，預期可緩和左營區幼兒托育需求。他也期待十二所前瞻幼兒園陸續開園，提供市民平價、優質的教保服務。

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