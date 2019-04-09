〈南部〉高雄3個月少825家公司 市府：配合中央政策

2019-04-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕桃園市議員王浩宇臉書發文，指韓國瑜上任後，高雄市農林漁牧業、批發零售、旅遊餐飲等行業，在三個月內共減少了八二五家公司。對此，高雄市經發局解釋是因配合中央，解散沒有在營業的公司達一六二六家，實際上新設立公司與工廠仍增加中。

王浩宇前天深夜在臉書發文，針對韓競選高雄市長時高喊「高雄發大財」的口號，他列出高雄的「公司登記狀況」，三個月內共減少八二五家公司，其中營建工程業減少一四三家，批發零售業減少四三一家、旅遊餐飲業減少六十五家、農林漁牧業減少十家、不動產業減少三十二家，製造業公司也減少了一四四家。

對此，高雄市經發局商業行政科解釋說，主要是因應中央的公司法修法，配合洗錢防制與公司治理透明化等政策，經濟部於去年八月移送高雄市命令解散家數達六七二四件（絕大多數沒營業），比新北市的一八八○件、台北市一二五一件、桃園一○四四件都多出很多。

高雄市經發局商業行政科指出，經清查與辦理通知解散登記、命令解散、廢止公司登記等作業程序，從去年八、九月迄今，已完成一六二六家解散作業，因此解散家數有明顯增加。

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