〈南部〉高雄市公墓近市區礙觀瞻 地方促遷葬

2019-04-09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市目前共有一六五處公墓，部分墓區緊鄰市區且未經整理，嚴重影響市容甚至觀光發展，地方呼籲加速傳統墓區遷葬，並導入更多設計與創意元素，讓城市更進步、也讓先人遺骸獲得更周到的處置。

民政局長曹桓榮說，會針對水源、人口密集、觀光資源周遭區域的墓區全面檢視，並在財政許可下優先辦理遷葬事宜，其中鳳山、大寮等區公墓因緊鄰市區，正評估遷葬與後續整體規劃，希望讓墓區發揮更大效益。

高市議員鍾易仲昨天質詢指出，台灣社會邁入高齡化，高市府也積極推動觀光，但部分市區周遭未經整理的公墓，似乎與市容景觀很不協調。

鍾易仲對於先前旗津、覆鼎金遷葬成果表示肯定，並舉外國墓區公園化為例，不但讓整體空間更美觀，還會辦理校園戶外教學，對先人更是尊重，建議市府應積極推動公墓遷葬，讓有限土地更能運用。

民政局統計，高雄縣市合併後，從民國九十九年到一○七年底，共完成廿一處公墓、二萬二四○三座墳墓遷葬，總遷葬面積九十二公頃，動支十三億五千多萬元。

目前全市仍有一六五處公墓，其中一三二處已禁葬、卅三處可葬，墓位總數廿萬四千餘個，已葬十七萬八千餘個，還有逾兩萬六千個可葬。納骨塔則有廿九座，總櫃位數廿八萬三千多個，已使用廿二萬一千多個，還有六萬一千多個。

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