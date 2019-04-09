〈南部〉北漂回不來 高雄市警局今年8書記缺全用新人

2019-04-09

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜選前曾嘲諷高雄人北漂工作，不料，上任後政見跳票，北漂公務員更難返鄉服務。民眾投訴指出，高市警局今年八名書記出缺，卻全數晉用考試生，北漂公務員申請外調全無機會。市警局坦言去年迄今有九名書記缺額，去年僅一人外調回高，今年八人是新招考人員，承諾未來會增加外調生名額，讓北漂市民有機會調回高雄工作。

民眾苦等開缺 卻「看得到、吃不到」

民眾表示，市府書記是初等特考的公務員，終於等到高市警局今年開八個缺額，想南漂返鄉或家有特困需平調的書記，竟然是「看得到、吃不到」。警局今年規劃八名全是「考試生」，讓想徵調北漂公務員返鄉夢碎，不少書記抱怨違反比例原則，開韓市長政策的倒車，讓北漂高雄人回不了家；強調「外調生」是有經驗的「考試生」，質疑不公平、不友善。

人事室：針對外界質疑 願檢討改善

對此，人事室表示，去年迄今一般行政職系書記缺員九人，其中，八個缺額提列今年晉用，只有一書記缺去年辦理警察機關徵調，由台中市警局調回，未來再有書記職缺，將規劃部分名額採徵調，提供自外縣市返高工作機會；針對外界質疑，警局願檢討改善。

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