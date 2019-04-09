〈南部〉楓港愛文芒果銳減 產量僅2成

2019-04-09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東愛文芒果因為暖冬提早盛產，但主要產地之一的枋山鄉楓港地區，至今卻一果難求，產量銳減，立委莊瑞雄接獲農民陳情，昨天與農委會、鄉公所前往現勘，會後決議由鄉公所提出災損速報，盼減少農民損失。

200多公頃酥花、結果率不佳

受暖冬影響，枋山鄉最南的楓港地區和北部加祿地區，愛文芒果產量出現極大落差，楓港地區至今兩百多公頃的愛文果樹不是「酥花」就是結果率不佳，相較加祿地區三月已盛產，凸顯暖冬堪稱「兩面刃」。

立委莊瑞雄獲農民陳情，與鄉長洪啟能前往楓港現勘，發現該區兩百多公頃的果園產量僅約兩成，枋山鄉代王光盛說，楓港接近恆春半島更為炎熱，要是過年前未開花結果，過年後就會碰上溼熱南風而形成「酥花」淍謝，無法著果。

請公所提報災損 申請現金救助

種植四十年愛文芒果的八旬果農黃新鎮指出，大家都依照以往步調進行催花等程序，沒想到暖冬竟重創產量，只能含淚剪枝展望明年。

莊瑞雄表示，楓港地區高達二百多公頃的果園受損，已請鄉公所針對該區愛文芒果損失提報氣候異常損害速報，會再次由正式的勘災小組會勘、做成紀錄，希望農委會能儘速核淮災損的現金救助。

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