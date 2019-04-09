〈南部〉台東道安講習移師看守所 酒駕者體驗坐監

2019-04-09

〔記者王秀亭／台東報導〕為讓酒駕初犯者心生警惕，台東監理站首度將道安講習移師至昔日的台東看守所（現為矯正藝文展示館），讓酒駕初犯者走進監獄房舍，體驗被關的感覺。一走進房舍內部，就明顯感受到空間狹小、悶熱，不少學員連門都不肯踏進一步。

初犯者走進監獄房舍 體驗被關

據台東監理站統計，台東縣因酒駕須實施道安講習者每年必定破千人次，平均每個月有一百二十至一百五十人次，加上去年全縣酒駕事故率攀升，站長周志昌盼透過道安講習，讓酒駕者不再犯，甚至影響周邊親友，減少酒駕事故發生。

「與其看宣導影片或聽講座，不如實地到監獄體驗。」周志昌說，矯正藝文展示館的前身是台東看守所，前方辦公空間作為展示空間外，監獄房舍內部幾乎保留，且與台東監獄相似，道安講習學員直接參訪、接觸監所設施，可留下深刻感觸與印象。

不少學員連門都不肯踏進一步

昨天二十五名酒駕初犯者，到台東監理站進行六小時的道安講習，下午移師矯正藝文展示館，在台東監獄人員帶領下，逐一參觀中央台、看守所內僅有一個籃球場大的戶外活動空間，一走進房舍內部，就能明顯感受到空間狹小、悶熱，不少學員寧願留在房舍，連門都不肯踏進一步。

台東監獄典獄長林順斌表示，因酒駕入監服刑的收容人約佔台東監獄總收容人二十三％，比例是全國各監所最高，提供道安講習場所，盼達到提前預防的效果。

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