〈南部〉《觀察筆記》歷史水漬

2019-04-09

選舉新聞污染的視野外，鳳山溪被偷排廢水污染了。

雖然它已經是一條黑黑的大水溝，一路蜿蜒有野草叢生也有水鳥優閒覓食，偶爾還看得到魚兒搖頭擺尾，顯然自有生態系，不過，不可因為黑黑水色就代表可以再黑或更黑它。

這一條溪正是再生水廠的水源，使用RO逆滲透改造、變化水質，再生水供應中鋼等大工廠做為製程中的冷卻水，可以引用卻有法規限制，在缺水的時候是行道樹和公園樹的救星。

髒髒的鳳山溪有一套野生的自淨系統，很薄弱、奄奄一息的蓮萍群及叢叢水草，現在化學污水的排入重傷這個天然的生態系統，增加再生水製程上的工夫，恨哪。

是不是大家的注意力都放在兩黨總統初選，路過鳳山溪的、經過溪旁道路的、看過這條黑水溝的，都忽略它的存在。它曾經有過風華，古早舟楫歲月也擔負過水上運輸角色通向下淡水溪的經濟功能。

在城市進化中被犧牲，在都市設計中被忽略，在環境保護中被看衰，廣大的渠道裡一絲細水尚存，哀啊！（資深記者黃明裕）

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