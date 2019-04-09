〈南部〉陸橋完拆超前 高雄市大順路快車道通車

2019-04-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕三月十六日起拆除的大順陸橋，施工進度超前一週完成，副市長李四川昨天早上巡視後，宣布大順路南北雙向的快車道正式通車。

原定工期一個月 提前一週完成

大順陸橋是高雄市三民區通往苓雅區的重要通道，三月十六日起拆除並恢復平面道路，預定工程期一個月，在工務局全力趕工下，三月二十九日先開放兩側慢車道，讓汽機車通行，但塞車情況嚴重。

南北雙向的快車道路面昨天已完工，總共四車道，南北雙向各有一快車道及一混合車道，原定昨天中午十二點開放通車，李四川上午巡視後，為避免車輛繼續塞在慢車道，宣布提早於上午十點四十五分通車。

慢車道將暫封閉 配合人行道等施工

至於先前開放的兩側慢車道，將暫時封閉，以配合下一階段的兩側人行道、路燈及側溝施工，並將橋周邊既有樹木全數保留，整體工程估計三、四個月後全部完工，施工期間將採取半半施工（封閉一半車道）。

不過，民眾發現快慢車道路面出現落差，快車道路面比慢車道低了約三十公分；工務局解釋因後續還有人行道及側溝工程要進行，工程完工後，慢車道將降低二十公分、快車道將填高十公分，形成無縫接軌。

針對這波鐵路地下化後的拆橋規劃，工務局新工處表示，目前青海陸橋、自立陸橋、青年鋼便橋、大順陸橋均已拆除並開放通行，但現場仍持續進行道路附屬設施施作，呼籲汽機車經過時減速慢行；至於澄清路上的自強陸橋，已在四月四日清明連假拆除，正復原為平面道路，相關問題可洽新工處專線電話：0980-855-889。

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