〈南部〉高雄鳳山溪又變色 大智陸橋段疑遭偷排

2019-04-09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局加強稽查河川污染，今年開罰二千一百多萬元，查獲兩家業者違法污染鳳山溪、勒令停工，其中一家更被移送法辦；不料，這兩天鳳山溪大智陸橋段溪水又被發現變成乳白色，除持續加強稽查外，水利局也在上游推動水質淨化工程，將於月底完工啟用，可望有助鳳山溪水質改善。

今年已查97件、2業者勒令停工

環保局表示，今年一至三月加強河川稽查七百多件，總共裁處六十四件，開罰二千一百多萬元，另有兩家業者勒令停工、其中一家移送法辦，均是污染鳳山溪，今年光稽查鳳山溪已九十七件，裁處四件超過二十四萬元。

疑趁清晨偷排 溪水變乳白色

不料，這兩天鳳山溪又驚傳變色，北門里河川巡守隊連日來巡查，發現大智陸橋段清晨變成乳白色；北門里長謝秀霞表示，變色時間約凌晨三時至早上八時，疑似有人偷排，還選在清晨大家熟睡時間，更刻意躲避環保局人員稽查。

環保局針對大智陸橋等四處進行採樣，大智陸橋及博愛橋生化需氧量濃度較高，屬於有機污染河段，重金屬檢測數值正常，非事業廢水特性，將持續加強稽查，不排除有人偷排。

水利局正設置淨化工程改善水質

由於鳳山溪上游百家工廠林立，水利局針對鳳山圳及坔埔排水推動水質淨化工程，除在鳳山圳新設攔水設施，截取一．四萬立方公尺污水到鳳山溪污水廠處理，放流水再排至鳳山溪。

水利局並且於鳳山圳北側滯洪池綠地設置礫間水質淨化場，每日可處理坔埔排水七千五百立方公尺污水，回放滯洪池作為潔淨水源，活化水域生態環境。

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