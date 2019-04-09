〈南部〉屏東原鄉缺水 擬鑿井找水源

2019-04-09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕天公不作美，過去靠著豐沛地下水、山泉水的村落陸續出現缺水，屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、內埔鄉及禮納里部落等地，約有三千三百戶水情吃緊，清明連假起面臨無水可用，水公司除了緊急派水車協助應急，昨天各部落代表、水公司、屏東縣政府共同召開會議，協調鑿井、尋找水源事宜，希望解決極端乾旱情形。

三地門鄉三地村長唐有財說，他已接到三百通村民的電話，從清明連假開始就沒水可用，水公司派兩輛水車進駐維持基本用水，但這不是長久之計。

內埔鄉水門村長李麗鳳也表示，缺水多日除了影響生活，小吃業者更沒辦法做生意。

水公司相中內埔隘寮段 但有變數

水公司屏東營運所主任黃貴麟表示，目前地方上兩口供水井有水量不足、供水不穩定的問題，初步派水車解決燃眉之急，近年持續尋求新的水源，評估了內埔鄉隘寮村瑪家農場、長治百合部落及內埔鄉隘寮段七二二地號等地方，僅有隘寮段最合適，但仍需要取得開鑿同意。

隘寮段七二二地號預計鑿兩口井，工程經費約為一千五百萬元，預估工期最快一年就可完工，該地位於瑪家鄉玉泉部落，屬原住民保留地，雖是公有地，依規定必須經部落會議同意後才能開發，由於族人對鑿井看法不一且有諸多疑慮，仍有變數。

三地門鄉盼恢復德文自來水系統

三地門鄉長Cemelesai也提出，早年德文有自來水系統，因為莫拉克風災對自來水系統造成破壞，已停用十年，該地水源豐沛，水公司如協助恢復德文自來水系統，將可解決地方用水問題。

屏縣府原民處處長伍麗華表示，長期目標將敦促相關單位辦理三地門鄉德文、達來的水源會勘，評估恢復自來水系統，短期目標將與地方、原民會溝通，給予鑿井預定地回饋，紓解枯水期壓力。

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