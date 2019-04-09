〈台北都會〉《台北》週末來動物園 看金門陣頭表演

2019-04-09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕遶境學保育！台北市立動物園近年因保育議題案和金門結緣，不但從金門而來的水獺「小金」與「金莎」日前順利繁殖出下一代，本週末四月十三、十四日兩天，還將有四個場次的「二○一九浯島城隍文化觀光季暨水獺保育活動」，在台北動物園大門廣場上演，安排來自金門的小型遶境體驗活動、加上蜈蚣座、公背婆等傳統陣頭表演，並結合金門水獺保育推廣。

動物園因為參與林務局野生動物救傷收容計畫，照顧從金門來的水獺寶寶「大金」、「小金」與「金莎」，轉眼都已成年；動物園說，「小金」與「金莎」順利繁殖下一代，替後續水獺保育工作帶來希望。

動物園表示，「浯島城隍文化觀光季」是金門一年一度最盛大的宗教慶典，以地方傳統陣頭活動表演，展現特有的習俗和傳統文化，此次「二○一九浯島城隍文化觀光季暨水獺推廣活動」，希望能結合民俗文化與生態保育，讓大家在參與既有宗教慶典時，一起關注金門水獺所面臨的生存危機，深化傳統文化活動的意涵。

金門的歐亞水獺保育，逐漸成為動物園積極推廣的焦點議題之一，並多次前進金門合辦講座與教育活動，讓越來越多的民眾了解金門水獺的珍貴性、及其所面臨的生存危機。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/