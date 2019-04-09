〈台北都會〉《台北》全面換發「區花」 門牌？ 市府沒規劃

2019-04-09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕新北市規劃全面更換新式門牌，因設計引發爭議而暫停，反觀台北市在二○一○年推出增加「區花」的新式門牌頗受好評，卻採民眾申請才更換的做法，有北市里長認為新舊門牌混雜影響美觀，將提案建議市府全面換新。不過台北市民政局表示，全面換新預估要七千多萬元經費，基於目前不影響辨識，暫無全面更新門牌樣式的計畫。

台北市的綠、白相間門牌於一九九一年使用迄今，二○一○年北市府配合花博，推出十二行政區的「區花版」門牌，民眾花六十四元規費，即可申請更換。文山區有里長認為，「區花版」門牌富有特色，但因沒有全面更換，一眼看過去新舊混雜，不夠美觀，將提案建議市府全面換新。

對此，北市民政局解釋，新北市因升格為直轄市，當初克難用貼紙遮蔽原本鄉、鎮、市字樣，日久產生褪色脫落，才須全面換新。北市現有約一一○萬個門牌，若要全面更新，預估要七千多萬元經費，考慮無論是新舊門牌都能清楚辨識資訊，因此未強制民眾換發，若門牌模糊、毀損、民眾有需求換新，就採區花版門牌，一面收六十四元規費。

針對里長提議，民政局表示，可以專案方式，由里長統一替里民申請換發，但北市府暫無全面更新門牌樣式的計畫。

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