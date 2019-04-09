〈台北都會〉《台北》議員發起促進性平連線 監督落實同婚登記

2019-04-09

〔記者郭安家／台北報導〕反同志團體長期透過台北市議員陳情，影響性別平等教材，還曾言同志會亡國滅種。不過台北市議員邱威傑昨上午開記者會，宣布發起促進性別平等連線，包括民進黨、國民黨、時代力量、社民黨共九位議員擔任共同發起人，他們強調該連線非票房毒藥，而五月廿五日同性婚姻將合法登記，也將監督台北市政府落實政策。

議員質疑 柯沒參與同志大遊行

不過，與會的民進黨議員王閔生回憶，過去四年質詢台北市長柯文哲，雖爭取聯合婚禮納入同志伴侶，促成台北市政府同婚釋憲案、在紅樓劃設彩虹斑馬線同志友善地景等；但柯始終沒接受邀請參加同志大遊行，教育局規劃學校性平教材，也刻意排除具有多元性別意識的得獎作品。

時代力量議員黃郁芬呼籲教育局性平教育回歸專業，並指學生才是主體，審議相關性評議題時要有學生代表，讓孩子的成長環境可尊重多元、彼此包容。

時力議員林穎孟則指出，下個月廿五日同婚合法，而柯文哲明天赴議會施政報告，她將要求市府說明，戶政事務所是否做好制度及人力準備，讓同志當天可結婚；她說，性別平等不只是女性的事，包括男性的育嬰空間、性別友善廁所是否完善，都是指標。

社民黨議員苗博雅說，過去北市議會跨黨派議員曾提案反對性平教育，反同勢力私底下已在議會串聯；希望北市六十三位議員多一點信心，性平連線非票房毒藥，相信很多台北市民跟同志一樣共享多元價值。

9議員跨黨派發起 共享多元價值

台北市議會促進性別平等連線發起人包括邱威傑、王閔生、王世堅、吳沛憶、苗博雅、林穎孟、林亮君、黃郁芬、戴錫欽等九人。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔補充，日本至少有九位LGBT（女同性戀者Lesbian、男同Gay、雙性戀者Bisexual、跨性別者Transgender縮寫）議員，還有人當選第四屆，此外高達兩百位地方議員加入名稱鮮明的日本LGBT友善連線。

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