〈台北都會〉漫步平溪鐵道小鎮 吃限量珠蔥丼

2019-04-09

〔記者陳心瑜／新北報導〕品嚐當季鮮嫩的珠蔥，現在正是時候！新北市政府農業局輔導平溪區農會製作「漫步懷舊鐵道小鎮．新北特製珠蔥丼」，以珠蔥及當季在地食材入菜，再融入平溪鐵路支線及日式景點等元素，從四月十三日起到五月底止，每週末在平溪老街的平溪區農會「珠蔥小舖」限量販售，每份八十元。

「新北特製珠蔥丼」由滿滿的珠蔥及當季在地食材料理製成，盛裝在木製餐盒中，還可撒上珠蔥絲增味；平溪農會家政班主廚黎山恩昨天與農業局長李玟示範做法，在白飯鋪上豬肉片，搭配在地食材炸成的天婦羅，最後撒上滿滿的珠蔥花，珠蔥嘗起來淡雅清香。

李玟表示，珠蔥是新北代表性的農產之一，今年結合產地商圈，在平溪、新店、烏來、深坑與石碇區的餐廳，推出點一道珠蔥料理且消費滿五百元，現折一百元的活動。

另外，四月廿日、廿七日有「田間廚房一日遊」小旅行，每人六九九元，安排民眾到農場體驗採收珠蔥、料理新鮮珠蔥、DIY珠蔥盆栽、南瓜粿DIY及放天燈祈福，電洽平溪區農會2495-1051，或到「來去農家Do一日」網站報名。

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