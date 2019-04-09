〈台北都會〉《新北》挺朱挺王 市議員、前立委表態掛看板

2019-04-09

〔記者邱書昱、何玉華／新北報導〕下屆總統大選，藍、綠兩大政黨目前都陷入「人選擺不平」的紛擾，在新北市境內，國民黨籍市議員蔡淑君、無黨籍市議員蘇泓欽已懸掛看板力挺前新北市長朱立倫；另一方面，前立委盧嘉辰也在土城區金城路與中央路口懸掛「敦請王金平競選二○二○總統」看板，不讓「挺朱」專美於前。

相較於國民黨總統人選的「挺朱」或「挺王」，對於民進黨內的「英德之爭」，綠營人士及支持者目前抱持觀望態度，尚未有「挺英」或「挺賴」人士懸掛看板。

「敦請王金平競選二○二○總統」的看板雖然不大，但搭配王金平握拳的圖片仍相當吸睛，負責懸掛的盧嘉辰表示，王金平在立法院歷練多年，有豐沛的經驗及人脈，為人處世深受各界尊崇，由王金平擔任總統，「公道伯」才能消弭藍綠對峙，兩岸問題也能迎刃而解，「亂世要出英雄！」

盧嘉辰說，除了土城區，在三峽區的中正路也有王金平的選舉看板，今年二月初已成立「王金平之友會新北總會」，新北各區的分會正陸續設立中，最近會召開座談聯誼會。

另外，蔡淑君日前已在板橋區文化路一段與民生路二段路口（捷運新埔站二號出口）附近，懸掛朱立倫「招商第一」的看板，她將朱立倫Ｑ版卡通化，以戴眼鏡、穿襯衫展現親民形象，手舉「招商成績、全國第一」的獎盃，能見度也很高。

無黨籍的蘇泓欽也在鶯歌區街頭懸掛海報，上頭寫著「支持會做事的朱立倫參選總統」，他表示，朱立倫在市長任內為三鶯地區做了很多建設，包含三環三線、鶯歌運動公園、三鶯二橋等，他推薦朱立倫是有能力和行政經驗的總統人選。

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