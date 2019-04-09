〈台北都會〉《新北》機車退出騎樓 4.15起再增5處

2019-04-09

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府交通局執行「交安大整頓」計畫，將從四月十五日起，新增淡水、樹林、汐止、新莊及泰山共五處托嬰中心和老人長照機構，納入機車退出騎樓的執法路段，違者將罰款六百元至一千兩百元並拖吊，目前全市已有一○五條主要幹道及九十七處避難弱勢場所實施機車退出騎樓的措施。

違者拖吊 並罰600至1200元

新增五處機車退出騎樓的場所，分別是淡水區濱海路二段的私立豐悅兒托嬰中心、樹林區中華路的私立祺祺托嬰中心、汐止區忠孝東路的智興公共托育中心、新莊區昌明街私立幼恩國際托嬰中心、泰山區明志路三段一四二巷的私立泰山台欣老人長期照顧中心，上述五處的實施長度約八十六公尺，即日起張貼「騎樓禁停」的宣導貼紙並由警方加強勸導，四月十五日起執法。

交通局長鍾鳴時表示，為維護行人的通行空間，改善市容和停車秩序，也避免機車火警造成附近的幼兒園所或老人安養機構釀成重大傷亡，近十年來，全市共有一○五條主要幹道、九十七處托老、托嬰和公托中心等避難弱勢場所，及九條台北大學退縮綠帶實施機車退出騎樓的措施。

共105條幹道及97處場所實施

交通局停車營運科長許芫綺指出，三月十九日起針對易壅塞肇事的十六條路段加強執法，針對違規停車共拖吊汽車二八六輛、機車五九五輛，在機車退出騎樓路段有二八四輛機車被依法開罰及拖吊。

不過，有民眾抱怨市府實施機車退出騎樓後，機車騎士找不到停車地點，反而鑽進附近巷弄內違停，解決一地的問題卻製造另一個問題，衍生亂象。許芫綺表示，實施機車退出騎樓前，會在周邊五十至一百公尺範圍內增設路邊機車停車位，或塗銷部分汽車格改繪機車格，做為替代空間。

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