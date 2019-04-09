〈台北都會〉《基隆》國定古蹟二沙灣砲台 遭塞枯枝

2019-04-09

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市的國定古蹟「二沙灣砲台」是民眾運動、觀光的場所，在清明節四天連假過後，卻發現有人蓄意把土石、枯枝塞入砲管裡，讓遊客看了傻眼；基隆市政府表示，文化資產維護不易，若毀損古蹟、考古遺址，最重可處五年以下有期徒刑，得併科最高二千萬元罰金。

位於基隆中正公園的「二沙灣砲台」建於西元一八四○年，它的位置正好在漏斗狀的基隆港頸部，負責捍衛海口門戶，兼顧港內及外海的防禦地位，是昔日保護基隆的最佳屏障，附近還有一座「海門天險」城門及多座砲盤區，顯示這座位於基隆東側山上的砲台，位居易守難攻的險要地勢。

但昨天上午有晨運民眾發現，砲台竟然被人用土石、枯枝塞入砲管，民眾聞訊紛紛撻伐說，「太誇張了」、「很扯」，批評惡作劇的人沒有公德心。

市府表示，依文化資產保存法，毀損古蹟可判處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以上、二千萬元以下罰金，所幸砲台未受毀損，所以沒有報警，呼籲民眾拿出公德心，歡迎家長帶小孩上來散步、眺望風景，但身教重於言教，不要把小孩的惡作劇行為當成年紀還小或不懂事。

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