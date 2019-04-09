〈台北都會〉基隆「陳醫院」老屋再生 打造「文化客廳」

2019-04-09

〔記者林欣漢／基隆報導〕位於基隆市仙洞國小旁的二層樓建築「陳醫院」，早年是陳以時醫師的執業場所，曾是仙洞地區最高的民宅及地標，因長期無人居住、年久失修而閒置破敗，陳以時的子孫向文化部申請「私有老建築保存再生計畫」補助，希望把老屋打造成「文化客廳」，展示百年來陳家收藏的仙洞文物與歷史，複審後已獲得二九三萬餘元的補助款。

曾是仙洞最高民宅及地標

市府文化局長陳靜萍表示，文化部「私有老建築保存再生計畫」是鎖定一九七一年以前，具有歷史、文化、藝術價值的私有老建築，希望引入民間自發性力量來保存具有潛在文化資產的私有老建築，讓老屋重現昔日風采，基隆市共有八案進入複審。

獲文化部補助293萬修繕款

她說，基隆市的都市開發較早，市中心保存許多具有早期風格的老建築，歡迎符合資格者申請補助款，審核通過最高可補助五成的修繕金額，十三日下午一點在東岸商場的「見書店」舉辦「私有老建築保存再生計畫說明會」，邀請更多有志加入老屋保護行列的屋主共同參與。

文化局表示，「陳醫院」興建於一九五四年，一旁是港務局宿舍、雜貨鋪、教會、國小等，陳以時醫師當年照顧仙洞居民的健康，經常半夜提著醫務包到宅出診，「陳醫院」有一半以上的空間是診所，二樓以上是住家，當時兩層樓的建物是當地最高的房舍，在一九五○年代至七○年代是仙洞地區的地標，見證基隆港西岸的發展史。

未來將展示文物與歷史

後來受到基隆港擴建、仙洞遷村，和人口外移、颱風天災等影響，「陳醫院」的樓房半毀，陳家人也在四十年前舉家搬離，建物因長期閒置，屋頂長出兩棵樹，女兒牆也局部坍塌，陳以時的後代子孫希望透過文化部的老建築再生計畫讓老屋重生，未來除展示百年來家族收藏的仙洞文物與歷史，也希望成為仙洞地區的文化客廳，連結與地方的情感。

中山區市議員莊敬聖表示，區域改造活化必須有創新思維，仙洞地區有球子山燈塔、聖安宮、仙洞巖、佛手洞等，充滿人文宗教及歷史文化，是值得重新發展的區域，未來經由社區營造及老街規劃，期待成為有故事的觀光廊帶。

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