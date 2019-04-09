〈北部〉花蓮市代、觀音里長補選 號次抽籤

2019-04-09

〔記者王錦義、花孟璟／綜合報導〕花蓮市民代表會副主席、第二選舉區代表楊士弘因案解除職務，花蓮縣選舉委員會將在二十七日舉辨第二選舉區缺額補選投票，昨進行參選人號次抽籤，一號楊哲灃、二號陳俞雄、三號張東耀、四號歐彥志。

花蓮市選務作業中心指出，花蓮市民代表會第二十一屆第二選區缺額補選作業，選區包含民有里、民主里、民族里、民生里及民權里，競選活動期間為二十二日至二十六日止，投開票時間為二十七日，該選區設有兩個投開票所，分別在北濱天主堂（原德蕾幼兒園）、花崗國中九年一班等兩處。

此外，玉里鎮觀音里里長李貴福二月因病去世，玉里鎮公所依照地方制度法辦理出缺補選，昨天舉辦候選人號次抽籤，抽籤結果分別是一號劉德壽、二號何姿儀、三號劉紹錦、四號張為勳、五號林金和、六號陳金寶，預計四月廿七日投票。

另外，萬榮鄉萬榮村長黃春娘在去年選前十月間涉及現金買票，觸犯選罷法交付賄賂罪，今年初被花蓮地院判刑二年、緩刑五年、褫奪公權四年，因此依法辦理出缺補選，預計五月十一日辦理投票。

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